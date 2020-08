Колоездене Кристоф спечели първия етап от "Тур дьо Франс" 29 август 2020 | 20:01 Прочетена 265 0



Александър Кристоф спечели първия етап от колоездачната обиколка на Франция. 33-годишният норвежец се поздрави с общо четвъртата си етапна победа в "Тур дьо Франс". Предишният му успех в едно от класическите състезания беше през 2018 година.



#TDF2020 That winning feeling! The moment @Kristoff87 crossed the line to take the stage 1 victory! #UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/uQjpflMj2Y — @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) August 29, 2020 Кристоф измина 156 километра в Ница за 3:46:23 часа. На втора позиция със същото време е световният шампион Мадс Педерсен (Дания), докато трети се нареди нидерландецът Сиз Бол.

KRISTOFF FROM NOWHERE!



A mighty turn sees Alexander Kristoff win stage one of #TDF2020 and take the yellow jersey pic.twitter.com/Oj3Z0kyWfG — ITV Cycling (@itvcycling) August 29, 2020 В първия ден от надпреварата времето беше дъждовно и пътят стана изключително хлъзгав, което направи задачата на колоездачите много тежка. В първия ден от надпреварата времето беше дъждовно и пътят стана изключително хлъзгав, което направи задачата на колоездачите много тежка. В неделя е вторият етап от надпреварата - 186 километра в Ница. "Тур дьо Франс" завършва на 20 септември.



В часовете преди старта на 107-мото издание на Обиколката на Франция властите в страната обявиха, че затягат мерките в борбата с разпространението на коронавируса. Според разпоредбите на правителството всеки отбор, в който има двама заразени в рамките на седем дни, трябва да бъде изваждан от състезанието, като не се прави разделение между състезатели и останалия персонал.



Преди влизането в сила на това решение разпоредбите на Международния колоездачен съюз гласяха, че организаторите сами ще могат да решават дали да изключат даден отбор, ако в рамките на седем дни двама колоездачи дадат положителни проби за Ковид-19. 0



