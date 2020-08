Спорно наказание донесе победата на Цунода във Формула 2 на "Спа"

Младият пилот на Ред Бул Юки Цунода (Carlin) спечели своята втора победа от началото на сезона във Формула 2, след като триумфира в основното състезание на белгийската писта „Спа“.

Mazepin is his with a five-second penalty for forcing Tsunoda off-track



Tsunoda takes the win!#BelgianGP #F2 pic.twitter.com/PvHza35giL — Formula 2 #AH19 (@FIA_F2) August 29, 2020

Победата за японеца дойде, след като реалният победител Никита Мацепин (Hitech) получи много спорно пет секундно наказание след края на надпреварата заради по-твърдата защита, която приложи срещу Цунода в заключителните етапи на днешния старт. Според стюардите, руският пилот бе изтласкал от пистата японския си съперник при минаването на шикана „Ле Комб“ в предпоследния тур.

NIKITA: "I finished third last weekend, I finished first this weekend, no one can take it away from me. I stayed on my racing line and used exactly the same bit of the track as every other lap"#BelgianGP #F2 pic.twitter.com/5QcTvX0P8e — Formula 2 #AH19 (@FIA_F2) August 29, 2020

А Цунода, който стартира от първа позиция се озова зад Мацепин, след като руския пилот направи своето задължително спиране с бокса една обиколка по-рано. За размяната на местата между двамата по време на стоповете допринесе и забавяне при работа от страна на механиците на Carlin.

The pit stops are well and truly under way!



Tsunoda's is a tad slower, and he rejoins behind Mazepin#BelgianGP #F2 pic.twitter.com/jMsaN32M9M — Formula 2 #AH19 (@FIA_F2) August 29, 2020

Трети в днешния старт остана Мик Шумахер (Prema), който имаше сравнително скучно състезание след началните му етапи. В тях синът на седемкратния световен шампион във Формула 1 успя да си пробие път в тройката, от своята седма стартова позиция.

LAP 19/25



19 will always be your number, Anthoine @JMCorrea__, the teams, mechanics, and everyone else in the pit lane clap in his memory#AH19 pic.twitter.com/rApeaEZ7xA — Formula 2 #AH19 (@FIA_F2) August 29, 2020

След края на днешната надпревара, лидер в генералното класиране продължава да е Калъм Илот (UNI-Virtuosi), който днес имаше разочароващ старт и завърши едва десети. Причина за този резултат бе сравнително високото износване на гумите, от което страдаше британският пилот. По този начин преднината на Илот, който има актив от 122 точки, бе стопена на само седем пред Роберт Шварцман (Prema), който днес остана пети и взе двете допълнителни точки за най-бързата обиколка. Трети в класирането с актив от 111 пункта е днешният победител Цунода, който освен 25-те точки за победата си, взе и четирите за пол позицията, която спечели във вчерашната квалификация.

LAP 23/25



Nissany on the move! He gets past both Ilott and Ghiotto to move into eighth and reverse grid pole! #BelgianGP #F2 pic.twitter.com/bPprGJGoTk — Formula 2 #AH19 (@FIA_F2) August 29, 2020

През утрешния ден ще се проведе и по-къса спринтова надпревара на „Спа“, която ще стартира в 12:10 часа българско време. В нея от първа позиция ще потегли Рой Нисани (Trident), който направи много силно състезание в днешния ден и се изкачи със седем места спрямо своята 15-та стартова позиция. До израелеца на първа редица ще се нареди Гуан-Ю Джоу (UNI-Virtuosi).