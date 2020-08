Бивша звезда от НБА почина на 53-годишна възраст

Участникът в “Мача на звездите” в НБА от 1994-а Клифърд Робинсън е починал днес на 53-годишна възраст. Причината за смъртта му все още не е ясна. Клиф игра 18 сезона в Лигата на извънземните, където облече екипите на Портланд, Финикс, Детройт, Голдън Стейт и Ню Джърси.

