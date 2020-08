Светът на спорта скърби заради кончината на популярен актьор

The NBA mourns the loss of Chadwick Boseman, a great friend of the NBA family. pic.twitter.com/DUbat6plz0 — NBA (@NBA) August 29, 2020

Rest in peace, Chadwick Boseman.



An inspiration whose impact went far beyond film. Your legacy will live on.#WakandaForever pic.twitter.com/8gsoKRPASn — Arsenal (@Arsenal) August 29, 2020

A stunning 93rd @F1 pole for Lewis and a special tribute to the late Chadwick Boseman pic.twitter.com/Sk4bM60v1z — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 29, 2020

You brought millions and millions of people together to be entertained, educated, to see ourselves, make us laugh, smile, and feel empowered. Thank you. Chadwick forever. pic.twitter.com/MB5d8A4gBR — Serena Williams (@serenawilliams) August 29, 2020

"In my culture, death is not the end.”



Rest in peace, Chadwick Boseman #WakandaForever pic.twitter.com/E6Gs9FIZaL — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 29, 2020

Новината за смъртта на известния актьор Чадуик Боузман натъжи милиони хора по света. 43-годишният американец почина след 4-годишна битка с рак на дебелото черво. Най-голямата му роля беше тази на главния герой Т’Чала в блокбъстъра на “Марвел” - “Черната пантера”. Именно с маска на този персонаж нападателят на Арсенал Пиер-Емерик Обамеянг отпразнува свой гол срещу Рен в Лига Европа преди година.Редица спортни личности, отбори и първенства също бяха съпричастни към тази тъжна вест. “Почивай в мир”, написаха Килиан Мбапе Неймар и Пау Гасол в социалните мрежи.“Почивай в Рая, Кралю!”, публикува ЛеБрон Джеймс.“НБА тъгува по загубата на Чадуик Боузман, голям приятел на семейството на НБА”, добавиха от американската баскетболна асоциация.“Почивай в мир, Чадуик Боузман. Вдъхновение, чието въздействие надхвърли филмите. Твоят завет ще продължи да живее”, написаха от Арсенал.“Събудих се днес с тъжната новина, че нашият супергерой е починал. Толкова съм благодарен, че успях да се запозная с теб, братко. Благодаря за всичко, което си направил за нас. Почивай в Сила, ти беше най-добрият от нас и никога няма да бъдеш забравен. Любов, светлина и молитви изпращам на теб и твоето семейство”, публикува Люис Хамилтън, който посвети днешния си полпозишън именно на актьора.“Ти събра заедно милиони и милиони хора, за да бъдем забавлявани и образовани, да видим себе си, да бъдем разсмяни, да се усмихваме и да се чувстваме силни. Благодаря ти. Чадуик завинаги”, добави Серина Уилямс. Борусия (Дортмунд) пък използва негов цитат от филма “Черната пантера”: “В моята култура смъртта не е краят”, добавяйки: “Почивай в мир, Чадуик Боузман”.