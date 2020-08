НБА Кевин Дюрант похвали бившите си съотборници в Голдън Стейт 29 август 2020 | 17:40 - Обновена Прочетена 220 0



Суперзвездата на Бруклин Нетс Кевин Дюрант сподели какво е да играеш с играчи като Стеф Къри, Клей Томпсън и Дреймънд Грийн. 31-годишното крило на “мрежите”, което се възстановява от контузия в ахилеса, прекара три години в Оукланд с екипа на “войните”, в които спечели две титли в периода 2016-2019 г. За Стеф Къри: “Стеф има толкова много неща в арсенала си, а методиката му при стрелбата е феноменална. Как запазва баланс при изстрелите си и самият му подход, човече, при него всичко е различно от нормалното” За Клей Томпсън: “Клей е просто една машина, която работи постоянно. Движението му по паркета е идеално, стрелбата му е изключително рязка, а работата му с краката също е на ниво” За Дреймънд Грийн: “Дреймънд беше като лепило, което поддържаше баланса в отбора. Ако изпитваш проблеми в защита, то той на момента ще ги прикрие. Например, ако пазя на поста играч, който е по висок и здрав от мен, винаги знам, че дори и да не се справя, той винаги ще е там и ще ми окаже помощ” KD on playing with Steph, Klay and Draymond pic.twitter.com/iad0Rghrrh — 95.7 The Game (@957thegame) August 28, 2020 0



