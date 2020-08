Физическата подготовка ли е в основата на успехите на Байерн?

Халфът на Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка показа завидна физическа форма след триумфа в Шампионската лига. В предишния си клуб Шалке 04 25-годишният халф имаше стройна фигура, но той разкри, че по време на паузата в първенството заради пандемията е използвал възможността да натрупа мускулна маса.

“За мен изолацията беше както криза, така и възможност. Криза, защото ти липсват футболът и всекидневните тренировки с отбора, но и шанс да натрупаш мускулна маса заедно с физиотерапевта. В ключови мачове и моменти е важно да си физически и психически във форма. Теглото ми помага при единоборствата, прави ме малко по-пъргав и силен. Не само на земята при един срещу един, но и при въдушните двубои”, сподели Горетцка пред “Билд”.

