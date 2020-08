Скот Рединг спечели първото състезание от Световния супербайк на "Арагон"

Бившият пилот в MotoGP Скот Рединг записа своят трети успех от началото на сезона в Световния супербайк шампионат (WSBK), след като триумфира в първото състезание за уикенда на испанската писта „Арагон“.

Пилотът на Ducati потегли от трета позиция на стартовата решетка и в началната фаза се движеше зад дуото на Kawasaki, Джонатан Рей и Алекс Лоус. Още в четвъртата от общо 18 обиколки Рединг успя да се изкачи на втора позиция след безапелационна атака срещу Лоус на обратната права. В опита си да контраатакува пилотът на Kawasaki допусна грешка в началото на петия тур и отпадна от надпреварата.

Три обиколки след маневрата си за втора позиция, Рединг изпревари и петкратния световен шампион на спирането за първия завой, като за целта шампионата в Британския супербайк за 2019 година се възползва от по-високата мощност на неговия мотоциклет.

До края на надпреварата Рединг и Рей се движеха на по-малко от половин секунда един от друг, но четири тура преди края в опита си да си върне лидерството Рей допусна грешка на спирането за 12-ти завой. Тази рядка грешка от страна на петкратния шампион позволи на втория пилот на Ducati Чаз Дейвис да се доближи до него, като Дейвис подобно на Рединг се справи с лекото с Kawasaki-то, благодарение на високата максимална скорост на италианския мотор.

