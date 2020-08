Испания Хакери пратиха Меси в Крузейро 29 август 2020 | 15:38 Прочетена 377 0



The Brazilian club have deleted an announcement on their official website



Live updates https://t.co/k8ZJi4GDiE pic.twitter.com/660SpLDfps — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) August 29, 2020 Бразилският Крузейро обяви на официалния си сайт, че е привлякъл суперзвездата на Барселона Лионел Меси, след което свали новината. “Меси е новото попълнение на Крузейро. Аржентинецът пристига чрез свободен трансфер с договор за четири сезона и опцията за още една година”, гласеше съобщението.Оказа се, че това не е поредната шега на някой клуб, свързана с бъдещето на нападателя. Вместо това от Крузейро твърдят, че става въпрос за хакерска атака и добавиха, че са предприели разследване за идентифицирането на виновниците. Във фалшивата новина се споменаваше още, че клубът е в преговори с Ювентус за трансфер на Кристиано Роналдо. Също така имаше и измислен цитат на Меси: “Много съм щастлив да бъда тук, в Крузейро. Голяма чест е да бъда част от състава на (старши треньора - б.р.) Ендерсон Морейра. Ще се видим скоро, фенове на “лисиците”. Нямам търпение да играя на стадион “Минейрао”!”, гласеше той.

