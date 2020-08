НБА ЛеБрон Джеймс се държал надменно с колегите си по време на дискусиите 29 август 2020 | 15:38 Прочетена 657 0



Най-известният анализатор на баскетбола зад океана - журналистът от ESPN Стивън Ей Смит, направи интересни разкрития за държанието на суперзвездата на ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс по време на разговорите между баскетболистите за бъдещето на сезона. Според 52-годишния специалист Джеймс се е държал надменно с по-младите си колеги, като е демонстрирал твърде високо самочувствие. “Когато срещата е приключила, ЛеБрон е взел микрофона и е говорил цели 15 минути по начин, който е успял да отблъсне останалите му колеги, тъй като те вече са били взели окончателно решение. Говорил е за “играчите под неговото ниво”, че трябва да се грижи за баскетболистите, които не са достигнали нивото му. Останалите не са приели това и са се запитали: “Какво по дяволите има предвид с това “под моето ниво”?”. Те не са се решили да му го кажат в очите, но са го споделили на хората, които отразяват събитията в “балона”. Той се е държал сякаш е някакъв крал с корона”, твърди Смит в ефира на предаването First Take. This is what I heard about LEBRON coming out of Thursday’s meeting. pic.twitter.com/QeetPg1rtv — Stephen A Smith (@stephenasmith) August 28, 2020 Именно ЛеБрон пръв е напуснал първата дискусия между баскетболистите, която се състоя няколко часа след решението на Милуоки Бъкс да бойкотира мач №5 с Орландо Меджик. На нея той, съотборниците му от Лейкърс и колегите им от ЛА Клипърс са изразили готовност да си тръгнат от “балона” и да не довършат сезона, но на следващия ден - на втората дискусия, се е стигнало до разбирателство и Джеймс и останалите са променили позициите си. Дискусията на играчите: Лейкърс и Клипърс бойкотират сезона в НБА

