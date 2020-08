Григор се завърна на "Артър Аш" (видео)

Григор Димитров се завърна за тренировка на “Артър Аш“ в навечерието на US Open и призна, че “настръхва“ всеки път, в който излиза на централния корт в комплекса “Били Джийн Кинг“. Първата ни ракета качи снимки и клипове от сесията си в своя профил в Instagram, на които показа колко здраво е тренирал с Крис Гро и Кейси Кордиал, които са с него в Ню Йорк.

"Pressure is a privilege" Billy Jean King #USOpen

I am privileged to be your fan, Champion @GrigorDimitrov ♥#grigordimitrov #tennis #bulgaria #atp #tennisplayer #usta #practice pic.twitter.com/WreBwutPeB