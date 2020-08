Ф1 ще използва различна конфигурация на "Сахир" за втория уикенд в Бахрейн

Организаторите на Формула 1 потвърдиха използването на периферната конфигурация на пистата „Сахир“ за втория състезателен уикенд в Бахрейн в началото на декември.

За разлика от Гран При на Бахрейн, което ще се проведе по традиционната „Гран При“ конфигурация, Гран При на Сахир ще използва високоскоростната „Периферна“ версия. Новата конфигурация напуска „Гран При“ трасето след четвъртия завой, след което пропуска техничния втори сектор и се включва в традиционната писта в началото на финалния сектор. Самата нова отсечка представлява два високоскоростни завоя, който бива последвани от по-бавен шикан, те бяха използвани през 2010 година, когато състезанието се проведе на дългата 6.2 километра версия.

