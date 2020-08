Уестбрук тренира на пълни обороти, ще играе в мач №5

Звездата на Хюстън Рокетс Ръсел Уестбрук е тренирал на пълни обороти за пръв път, откакто нарани квадрицепса си, съобщават от ESPN. 31-годишният плеймейкър отпадна от сметките на старши треньора Майк Д’Антони за първите четири мача от серията срещу бившия му клуб Оклахома Сити Тъндър, но е показал добри резултати в тренировъчния процес и ще се появи на паркета за мач №5.

ESPN story with @espn_macmahon on Houston's Russell Westrook participating in his first full-speed 5-on-5 since sidelined with a strained quad. "He looked as explosive as ever," one source said. https://t.co/TB9TaqIdzJ