Магуайър: Доволен съм, че споделих истинската версия за събитията

Капитанът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър използва Туитър, за да благодари за подкрепата и за да изрази задоволството си, че успя да сподели пред BBC своята версия за събитията, довели до ареста му в Миконос.

“Благодаря на всички за подкрепата през изминалата седмица. Доволен съм, че имах възможността да говоря и да споделя истинската версия за събитията. Гледам напред към това да си продължа с живота, както и към новия сезон с Манчестър Юнайтед и Англия”, написа Магуайър в социалната мрежа.

Thanks for everyone’s support over the last week, I’m pleased to have had my say and share the true version of events. Looking forward to getting on with life now and the season ahead with @ManUtd and @England. pic.twitter.com/99G1iVi0qh