Гард на ЛА Клипърс се държал неуважително с официално лице

Един от най-противоречивите баскетболисти в НБА - Патрик Бевърли, отново блесна с грозна проява. По време на дискусиите за бъдещето на НБА между баскетболистите изпълнителният директор на Асоциацията на играчите - Мишел Робъртс, е поискала думата, за да обясни какви ще са финансовите щети, ако играчите решат да бойкотират заключителната фаза от сезона.

Michele Roberts is the executive director of the NBPA. She is the first woman to head a major professional sports union in North America. You may not agree with her, but at least show some respect pic.twitter.com/RnV0rMrvEd