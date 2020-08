Майкъл Джордан е спасил положението в НБА

Тягостната ситуация в НБА през последните дни предизвика куп реакции от почти всеки замесен в баскетбола отвъд океана. Историческото решение на Милуоки Бъкс да бойкотира мач №5 от плейофната серия с Орландо отвори кутията на Пандора и довършването на сезона бе под голяма въпросителна, но само до намесата на може би най-влиятелната личност в Лигата - Майкъл Джордан.

Michael Jordan reached out to CP3 and Russ to see what players wanted to achieve and acted as a 'voice of reason' in a virtual owners meeting, per Jackie MacMullan pic.twitter.com/Ztu0sO15zq