ММА Сен Пиер: UFC не искат да избягам в титлата в лека категория 28 август 2020 | 13:23 Прочетена 210 0



Легендарният Джордж Сейнт Пиер е във върхова форма и готов за бой с Хабиб Нурмагомедов . 39-годишния канадец е бивш шампион в полусредна и средна категория. Той се оттегли в началото на миналата година, след като организацията му отказа бой с непобедения дагестанец. Сега обаче отново се говори за битка между тях и "Rush" е готов за това предизвикателство.



Сейнт Пиер е в серия от 13 поредни победи. В своята последна битка Джордж се завърна след 4-годишно отсъствие и победи Майкъл Биспинг, за да спечели титлата в средна категория през 2017 година. За съжаление Сейнт Пиер оваканти титлата няколко дни, след като я спечели, защото имаше здравословни проблеми. Той вярва, че UFC не искат той да направи същото и с титлата в лека категория. Ето какво още каза Джордж пред BT Sport:



"Изкушаващо е и аз не спирам да тренирам. В момента е кризата с COVID и при нас не е позволено да тренираш. Аз тренирам здраво и се чувствам във върхова форма. Боецът обаче винаги последен разбира кога неговото време е приключило. Не знам. Имаме нужда от 3 страни, за да направим една битка. Трябва опонент, друг опонент и организацията.



Не знам дали организацията ще направят тази битка. Избягах на UFC с титлата в полусредна категория, а след това и с тази в средна категория. Те със сигурност не искат да направя същото и с тази в лека категория. Вече съм на 39 години. Не мисля, че мога да се бия в лека категория, без това да повлияе на моето представяне."

View this post on Instagram A post shared by Georges St-Pierre (@georgesstpierre) on Aug 27, 2020 at 12:48pm PDT

