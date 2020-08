Тенис Григор ще търси реванш от американец на старта на US Open 27 август 2020 | 20:46 Прочетена 782 0



Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне участието си на US Open с двубой срещу 57-я в света американец Томи Пол в първи кръг на надпреварата. Първата ни ракета, която е поставена под №14 в схемата, ще търси реванш от съперника си заради загубата във втори кръг от Откритото първенство на Австралия през януари. Тогава Гришо загуби от Пол в петсетова драма, като остана на крачка от осъществяването на обрат от 0:2 сета. US Open Singles Draw (Men) pic.twitter.com/yQQruBbJyd — Matthew Willis (@MattRacquet) August 27, 2020 Ако премине през предизвикателството на Пол, то Димитров ще спори с победителя от двойката Мартон Фучович - Уго Делиен. Именно унгарецът бе човекът, който елиминира Димитров от Western & Southern Open преди няколко дни. Ако Гришо достигне до трети кръг, то там ще го очаква някой измежду Франсис Тиафо, Андрeас Сепи, Джон Милман и Николас Басилашвили. В четвърти кръг пък е възможен двубой със световния №5 Даниил Медведев. Миналата година Димитров направи най-доброто си класиране на US Open, след като достигна до 1/2-финалите на надпреварата, където бе спрян от Медведев.



