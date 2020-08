ЛеБрон Джеймс: Промяната трябва да се случи сега

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс не е казал нито дума по време на втората дискусия между играчите, но веднага след нея публикува изявление в профила си в “Туитър”. 35-годишният ветеран написа, че е време за промяна, като тя се постига единствено чрез действия. Играчите решиха: Плейофите в НБА продължават, ЛеБрон променил позицията си

Change doesn’t happen with just talk!! It happens with action and needs to happen NOW! For my @IPROMISESchool kids, kids and communities across the country, it’s on US to make a difference. Together. That's why your vote is @morethanavote #BlackLivesMatter