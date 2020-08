Играчите решиха: Плейофите в НБА продължават, ЛеБрон променил позицията си

Баскетболистите в НБА са решили да подновят участието си в плейофите. Това решение е било взето на днешната втора дискусия между играчите, съобщават от ESPN. В същия момент обаче стана ясно, че трите срещи от тази вечер - Юта - Денвър, Торонто - Бостън и Далас - ЛА Клипърс, също ще бъдат отложени, както стана със снощните три. Очаква се плейофите да започнат отново през уикенда. Огромен скандал в НБА! Играчите протестират, Лигата отложи всички мачове Интересното е, че звездата на ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс е променил позицията си. Първоначално "езерняците" и ЛА Клипърс бяха двата тима, които бяха готови да напуснат "балона", но са решили, че е в техен най-добър интерес да завършат започнатото.

The NBA's players have decided to resume the playoffs, source tells ESPN.