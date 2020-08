И реферите станаха част от протестите на играчите

Реферите в НБА също станаха част от протестите на играчите срещу расовата дискриминация. След като снощи баскетболистите на Милуоки бойкотираха мач №5 срещу Орландо, тази сутрин съдиите се присъединиха към действията на състезателите и организираха марш в пределите на увеселителния комплекс “Дисни Уърлд”. Дискусията на играчите: Лейкърс и Клипърс бойкотират сезона в НБА





The NBA referees beginning their march against racism this morning at 9am in the bubble. pic.twitter.com/ZHgbZ6PEX5