Сен Пиер не е сигурен, че би приел оферта за битка с Хабиб

Бившият шампион на UFC в две различни категории Джордж Сен Пиер все още не е получил никаква оферта за евентуална битка с Хабиб Нурмагомедов . Непобеденият дагестанец изяви желание да се изправи срещу Сен Пиер в началото на следващата година. "The Eagle" иска да изпълни мечтата на покойния си баща, който искаше да гледа бой между двамата бойци. Дейна Уайт даде зелена светлина за такава битка, но въпреки това все още не се е свързвал с легендарния боец от Канада.



Чисанга Малата, който е журналист на "Дейли стар" сподели, че провел разговор със Сен Пиер, който казал, че оферта няма и не е сигурен, че ще я приеме, ако се появи такава. Нурмагомедов чака битка с Джъстин Гейджи в края на октомври в Абу Даби, където ще опита да увеличи статистиката си на 29-0 в ММА. Сен Пиер не спира да говори за битка с Хабиб, но набляга на това, че няма да е евтино и офертата трябва да бъде трудна за отказване. Just off the phone with the ...Georges St-Pierre.



He told me the #UFC “have not made me an offer yet” over a potential Khabib Nurmagomedov fight and he's unsure if he’ll take it.



Full interview will drop next week on the Daily Star, Daily Express, #ShotsFired & my YouTube. pic.twitter.com/qsOMGn2Gzg — Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) August 26, 2020 mma.bg Джордж Сен ПиерХабиб Нурмагомедов

