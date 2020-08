Англия Вратарят на Нюкасъл пропуска старта на сезона 27 август 2020 | 16:05 - Обновена Прочетена 173 0



копирано





31-годишният словак ще трябва да почива няколко седмици, заради което няма да може да играе и за страната си в двубоите с Чехия и Израел от Лигата на нациите в началото на септември.



Дубравка не е пропуснал шампионатен мач за Нюкасъл от дебюта си за клуба през февруари 2018 година, а във всеки един от последните два сезона записа максималните 3420 игрови минути. Той бе избран и за "Играч на сезона" в Нюкасъл за изминалата кампания.



Magpies confirm Martin Dubravka injury - he’s set to miss the start of the season. https://t.co/odkOMwqjWf pic.twitter.com/yzVacRWLBv — The Chronicle (@ChronicleNUFC) August 27, 2020

Новият сезон във Висшата лига започва на 12 септември, като "свраките" откриват кампанията с гостуване на Уест Хям.

