Генералният мениджър на Бруклин разкри дали Попович ще поема "мрежите"

Старши треньорът на Сан Антонио Спърс Грег Попович няма да поема юздите в Бруклин Нетс. Генералният мениджър на “мрежите” Шон Маркс разкри, че оферта към 71-годишната легенда няма да бъде отправяна, като по този начин отхвърли появилите се слухове за евентуален трансфер.

“Поп си има работа. Всички знаем, че той е невероятен треньор, а също така и страхотен лидер. Така че ще оставя Поп да продължи да си работи в Спърс. Сигурен съм, че той е щастлив там”, коментира Маркс пред радио WFAN.

Here is a MONTH-OLD quote from Nets GM Sean Marks on the Gregg Popovich to Brooklyn Nets rumors: pic.twitter.com/en1CF2JEQK