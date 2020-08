Дискусията на играчите: Лейкърс и Клипърс бойкотират сезона в НБА

Историческият бойкот на играчите на Милуоки снощи разпали цялата Национална Баскетболна Асоциация. Както е известно, баскетболистите на “елените” взеха решение да не излязат на паркета за мач №5 от четвъртфиналната серия срещу Орландо в знак на протест срещу стрелбата по чернокожия Джейкъб Блейк. Той е бил прострелян 7 пъти в областта на гърба от полицай, жив е, но е парализиран. Огромен скандал в НБА! Играчите протестират, Лигата отложи всички мачове

В 3:00 часа българско време се проведе първата дискусия между баскетболистите в “балона” в “Дисни Уърлд”. ESPN и The Athletic съобщават, че двата калифорнийски отбора и фаворити на Запад - Лос Анджелис Лейкърс и Лос Анджелис Клипърс, са готови моментално да напуснат кампуса, бойкотирайки плейофите. Всеки един от останалите тимове е готов да приключи сезона.

The Clippers and Lakers voting on perhaps not continuing with the season was considered more of a polling, than a final vote, sources tell ESPN. The resumption of the playoffs remains still up in the air.