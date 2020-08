Англия Уан-Бисака също създава проблеми на Ман Юнайтед с почивката си 27 август 2020 | 11:39 - Обновена Прочетена 1439 0



Въпреки съветите на клуба, Уан-Бисака е заминал на почивка в популярната дестинация и сега го очаква двуседмична карантина при завръщането му в Англия. Той трябва да се прибере в страната до края на седмицата.



Aaron Wan-Bissaka could miss start of Man Utd's pre-season after ignoring club advice to fly to Dubai https://t.co/3xi8pF8EvL — The Sun Football (@TheSunFootball) August 27, 2020

От Ман Юнайтед са дали инструкции на играчите къде могат да пътуват без да се налага да бъдат поставяни под карантина. Според разпоредбите на правителството изключения от мерките при пътувания се правят за спортни отбори, когато те пътуват за състезание или тренировки. Сега Уан-Бисака го очакват проблеми при завръщането му в Манчестър.

