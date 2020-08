Испания Гневни фенове на Барса обсадиха "Камп Ноу" 27 август 2020 | 01:55 - Обновена Прочетена 705 0









Отношенията между Меси и шефовете на клуба станаха доста обтегнати през последните месеци. Аржентинецът първо възропта заради предложението на ръководството играчите да намалят заплатите си по време на пандемията от коронавирус. Впоследствие Барса изпусна титлата на Испания и Меси нападна и съотборниците си, като заяви, че тимът е "слаб" и "уязвим".

Tensions have reached boiling point at Camp Nou as angry fans storm the gates demanding president Josep Bartomeu resign....https://t.co/kEIrEeMuhr — AS English (@English_AS) August 26, 2020

Чашата на търпението на Лео преля след срамната загуба с 2:8 от Байерн в Шампионската лига. Така аржентинецът взе решението, че е време за раздяла с любимия му клуб.

