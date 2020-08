НБА Огромен скандал в НБА! Играчите протестират, без мачове тази нощ 26 август 2020 | 23:25 - Обновена Прочетена 1473 0



копирано





Magic players walking off the court after the Bucks boycott Game 5



(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/zPcb7NUUbw — Bleacher Report (@BleacherReport) August 26, 2020 По рано през деня бе съобщено, че играчите на Торонто Раптърс и Бостън Селтикс планират да бойкотират мач №1 от полуфиналната серия в петък. Те са водили разговори в хотелските стаи в "балона". Гардовете на Юта и Денвър Донован Мичъл и Джамал Мъри споделят в социалните мрежи, че искат справедливост, подкрепяйки действията на колегите си.

Трите предстоящи двубоя от НБА за тази нощ официално са отложени. Това се случва поради факта, че играчите на Милуоки Бъкс са решили да бойкотират мач №5 от четвъртфиналната серия с Орландо Меджик. Срещата трябваше да започне в 23:00 часа българско време, но баскетболистите на "елените" са решили да останат в съблекалните в протест срещу стрелбата по чернокожия Джейкъб Блейк, който бе застрелян 7 пъти в гърба от полицай в Уисконсин. Блейк е жив, но ще му е "нужно чудо", за да проходи отново. Отборът на Орландо Меджик се е появил на полето, но след това е напуснал по собствено желание.По рано през деня бе съобщено, че играчите на Торонто Раптърс и Бостън Селтикс планират да бойкотират мач №1 от полуфиналната серия в петък. Те са водили разговори в хотелските стаи в "балона". Гардовете на Юта и Денвър Донован Мичъл и Джамал Мъри споделят в социалните мрежи, че искат справедливост, подкрепяйки действията на колегите си. Джордж Хил от отбора на Милуоки казва следното: "Омръзна ни от непрестанните убийства и несправедливостта".



ЛеБрон Джеймс: Искаме ш*бана промяна! Писна ни от това!" #NBA players react to Bucks boycotting Game 5 against the Magic: https://t.co/5ylgLcH8FO pic.twitter.com/RSAECHW7He — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) August 26, 2020 Генералният мениджър на Милуоки Джон Хорст е заявил, че играчите няма да отговарят за действията си пред медиите. Репортерът от The Athletic Шамс Чарания съобщава, че бойкот ще има и на мача между Хюстън и Оклахома, който трябва да започне от 1:30 часа. Същото ще се случи и на последния мач за вечерта между ЛА Лейкърс и Портланд Трейл Блейзърс. Това означава, че двубои тази нощ няма да има.



Очаквайте подробности! Генералният мениджър на Милуоки Джон Хорст е заявил, че играчите няма да отговарят за действията си пред медиите. Репортерът от The Athletic Шамс Чарания съобщава, че бойкот ще има и на мача между Хюстън и Оклахома, който трябва да започне от 1:30 часа. Същото ще се случи и на последния мач за вечерта между ЛА Лейкърс и Портланд Трейл Блейзърс. Това означава, че двубои тази нощ няма да има.Очаквайте подробности! 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1473 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1