Хендерсън подписа нов договор с Ман Юнайтед

Стражът впечатли с изявите си през изминалия сезон, който прекара под наем в



Dean Henderson has agreed a new 6-year contract with Manchester United.



"Пътят, който извървях последните пет години, беше фантастичен за развитието ми. Престоят ми в Шефилд Юнайтед бе голяма част от него. В Ман Юнайтед има трима топ вратари, които са постигнали толкова много и аз нямам търпение да работя с тях. Доверието, което клубът и мениджърът му оказаха с този договор, означава много за мен", сподели Хендерсън, който получи повиквателна и за националния отбор на Англия. Дийн Хендерсън подписа нов договор с Манчестър Юнайтед . 23-годишният футболист ще получава по 120 000 лири на седмица, което го прави един от най-скъпоплатените вратари в света. Той се обвърза с клуба до 2025 г., но в контракта има опция за удължаването му за още една година.Стражът впечатли с изявите си през изминалия сезон, който прекара под наем в Шефилд Юнайтед . От ръководството на "червените дяволи" са му дали гаранции, че той ще бъде част от първия отбор и ще се бори с Давид Де Хеа за титулярното място на вратата."Пътят, който извървях последните пет години, беше фантастичен за развитието ми. Престоят ми в Шефилд Юнайтед бе голяма част от него. В Ман Юнайтед има трима топ вратари, които са постигнали толкова много и аз нямам търпение да работя с тях. Доверието, което клубът и мениджърът му оказаха с този договор, означава много за мен", сподели Хендерсън, който получи повиквателна и за националния отбор на Англия.

