Карвахал за Зидан, Неймар, мечтите, най-добрите мачове, грубите влизания, приятелствата, спомените и идолите

Защитникът на Реал Мадрид Даниел Карвахал даде обширно интервю пред Esquire, в което говори по множество интересни теми.Най-голямата му добродетел е спокойствието, което ни придава. Никога не се разстройва и, независимо дали нещата вървят добре или зле, той запазва самообладание. Това е нещо, което дава голямо спокойствие на нас, играчите. Също така силната му страна е, че много вярва в състава. Той ни кара да се чувстваме сякаш всички можем да допринесем с нещо и точно това ни прави отбор победител. Имам много години и титли при него. Всеки ден се уча от неговия опит. Идентифицирам се и със стила на Юлен Лопетеги , който е пресиращ и атакуващ. С него поддържаме добри взаимоотношения.Неймар е нападателят, когото ми е било най-трудно да пазя. Той е много неуловим играч, чудесен е технически. Търси и намира пространства, иска топката и притежава голов нюх. Трудно е да го пазиш.Бих искал да спечеля много титли и да се оттеля с белия екип. Спечелил съм всичко с клуба и по отношение на титли е трудно да искам повече, но би било добре да спечеля за пети път Шампионската лига с Реал Мадрид. Тази ера ще бъде запомнена като една от трите най-добри в клуба. Бих искал да спечеля Европейско или Световно първенство. Затова работя усърдно.Мисля, че най-добрият ми индивидуален мач в моята кариера беше финалът на ШЛ в Лисабон (срещу Атлетико Мадрид през 2014 г. - б.р.). Това беше красив мач, който никога няма да забравя. Най-добрият мач на Реал Мадрид като отбор? Играли сме много добри двубои, но мисля, че финалът на ШЛ срещу Ювентус в Кардиф (през 2017 г. - б.р.) беше много завършен мач и тимът прегази своя опонент.Най-лошото влизане, от което съм пострадал беше от времето ми в юношеския състав. Отидох да тренирам при мъжете и при една спорна топка Марсело закова бутоните си в глезена ми. След това ми каза: “За спомен”. Беше доста тежко влизане. Моето най-силно влизане? Аз съм всеотдаен играч, но не помня да съм правил влизане, което да е наранило или контузило някой съперник.Не е лесно да се сприятеляваш в Реал. Когато отидох в Байер (Леверкузен) , където средната възраст беше 23 години, беше по-лесно. Всички имахме едни и същи интереси, нямахме съпруги, нито деца. В Мадрид всеки си е уредил живота, а клубът е доказан. Всеки се бори толкова много, че няма време за други неща и така личният живот остава настрана.Голът на Миятович срещу Юве на финала в ШЛ (през 1998 г. - б.р.) Помня, че бях много малък и започнах да подскачам из хола. Това са моменти, които остават в паметта ти, и ги помниш с голяма емоция. Снимката с Ди Стефано, поставяйки първия камък на “Валдебебас”? Бях толкова нервен, че го поставих и избягах.Чендо беше в отбора много години, Пако Хенто има най-много трофеи в ШЛ, а Салгадо беше един от идолите ми. Бих запазил частица от всеки един от тях. С кого бих играл в защита? Серхио Рамос ми беше идол, така че щом той не се брои, би ми харесало да деля една съблекалня с Фернандо Йеро. На кого бих искал да вкарам? На Икер Касийяс, но тъй като това вече би било трудно, бих искал да вкарам на вратаря на Барселона , защото искам да се разпиша в Ел Класико.

