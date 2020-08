НБА Шак: С Коби не бяхме най-добри приятели, но се уважавахме 26 август 2020 | 18:46 Прочетена 253 0



Легендата Шакийл О’Нийл сподели трогателни думи за покойния си бивш съотборник Коби Брайънт. Двамата заедно доминираха в НБА в началото на новото хилядолетие, печелейки три титли с отбора на Лос Анджелис Лейкърс. Отношенията им впоследствие се развалиха и останаха развалени с години. Въпреки това О’Нийл сподели пред USA Today, че уважението винаги е стояло на преден план между тях. “Не искам да виждам как някой си отива по този начин… Никога повече да не мога да говоря с този човек. Това, което ме нарани бе, че не успях да му кажа нещата, които исках. Никога не успях да го направя. There will never be another duo like Kobe & Shaq. pic.twitter.com/Ioii3BZzjw — NBA on TNT (@NBAonTNT) August 24, 2020



Бяхме ли най-добри приятели? Не. Уважавахме ли се до болка? Да. Иска ли ми се да си говорим всекидневно? Да. Има някакъв мит, че трябва да сте най-добри приятели, за да печелите титли. Глупости, на нас ни трябваше само едно нещо - уважение. Ако той бъде заграден от четирима, веднага ме поглежда и ми подава топката. Ако има двама или трима срещу мен, първо търся него, за да му подам. Той знае, че имам нужда от него, както и той от мен. Боли ме заради факта, че повече няма да имам шанса да му кажа нещо”, каза Шак. 0



