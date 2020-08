Испания Нов бюрофакс в Барселона, този път от Кике Сетиен 26 август 2020 | 16:50 - Обновена Прочетена 1828 0



ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ Отборът на Барселона получи втори бюрофакс в рамките на няколко дни, съобщава Cadena SER. Той идва от бившия старши треньор на клуба Кике Сетиен, който желае уволнението му да бъде официализирано, за да може по-скоро да застане начело на нов отбор.Специалистът мисли за бъдещето си и има желанието да поеме нов клуб, затова официално се е обърнал към ръководството на каталунците, като иска от тях по-бързо да приключат с официалните документи, които финализират уволнението му. Сетиен и хората му също така все още не са получили и парите, които клубът им дължи, а от Барса са заявили, че ще се справят с проблема “навреме”. Сетиен и Барселона стигнаха до споразумение специалистът да напусне отбора след загубата от Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига с 2:8, въпреки че старши треньорът не е искал да напуска.Това е вторият бюрофакс, който каталунците получават в рамките на няколко дни. Той представлява система за сертифицирана комуникация, която се използва само в Испания. Признава се от съда и от трети лица и не е задължително да бъде изпратен по факс, а може да бъде в електронен формат с електронен подпис. Днес се появи и официалният бюрофакс, който Меси е изпратил до ръководството на Барселона. Чрез него аржентинската звезда изявява желанието си да напусне клуба, като иска да активира клауза в договора си, която му позволява да си тръгне след края на всеки сезон.

