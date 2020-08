Дончич за Морис: Не ми се занимава с него, надявам се да не е било умишлено

Звездата на Далас Лука Дончич коментира противоречивите действия на крилото на ЛА Клипърс Маркъс Морис. 30-годишният баскетболист се опита умишлено да нарани вече навехнатия глезен на словенеца по време на мач №5 между Клипърс и Далас през изминалата сутрин. Дончич заяви след мача, че се надява действията на Морис да не са били преднамерени. Грозно! Играч на Клипърс се опита умишлено да контузи Лука Дончич (видео)

“Не искам да говоря с него. През целия мач той ме обижда. Просто не ми се занимава и искам да продължа напред. Всеки си има мнение, аз просто се надявам да не е било умишлено. Ако е било, то това е много лошо за него”, каза 21-годишният плеймейкър на Маверикс.

The sideline view of Marcus Morris stepping on Luka Doncic's injured ankle #NBAPlayoffs pic.twitter.com/t3AIzL7kHJ