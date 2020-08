Тенис Кирьос за Джокович: Адски добър играч, но... 26 август 2020 | 15:37 Прочетена 239 0



копирано

Австралиецът Ник Кирьос, който обича да бъде център на внимание с поведението или коментарите си, отново се изказа по адрес на световния №1 Новак Джокович. Кирьос, който ще пропусне US Open, пак “жегна” сърбина за организирания от Ноле и впоследествие провалил се заради положителни проби за коронавирус демонстративен турнир с благотворителен турнир Adria Tour. С успеха си с 6:2, 6:4 срещу американеца Тенис Сандгрен на “Мастърс”-а в Ню Йорк на 1/8-финалите Джокович вече има 20 победи от 20 официални мача в ATP тура за годината и Кирьос му отдаде дължимото за представянето му на корта, но го нападна словесно в Twitter за поведението му извън корта. Hell of a tennis player. May go unbeaten in 2020, can’t take that away from him. Unfortunately when he was supposed to show some leadership and humility he went missing. Majority would say he has taken an L regardless. https://t.co/UjZ9LbHTj3 — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) August 26, 2020 “Адски добър тенисист. Може и да остане непобеден през 2020, това не можем да не му го признаем. За съжаление, когато трябваше да покаже малко лидерство и смирение, той се скри. Мнозинството би казало, че това му се брои за загуба”, написа в социалната мрежа изявяващият се като морален стожер в последно време Кирьос. “Адски добър тенисист. Може и да остане непобеден през 2020, това не можем да не му го признаем. За съжаление, когато трябваше да покаже малко лидерство и смирение, той се скри. Мнозинството би казало, че това му се брои за загуба”, написа в социалната мрежа изявяващият се като морален стожер в последно време Кирьос.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 239

1