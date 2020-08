Испания Анди Мъри вижда бъдещето на Меси в Шотландия 26 август 2020 | 15:18 - Обновена Прочетена 530 1



Първоначално Мъри се пошегува, като спомена идеята Меси да премине в Хибърниън. От шотландския клуб се включиха, като пуснаха съобщение в социалните мрежи: "Опитваме се да не говорим за това, докато сделката не е финализирана, Анди".



След това бившият номер 1 в света сподели и желанието си да види аржентинецът във Висшата лига. "Бих се радвал да го видя във Висшата лига. Няма значение за кой ще играе. Аз следя



@Andy_Murray is fed up hearing people question whether Lionel Messi would do it on a cold night in Stoke...



He wants the Barcelona star in England now! pic.twitter.com/aqhziyYclQ — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) August 26, 2020

"Чувал съм доста хора да казват: "Може ли да се справи в студена сряда в Стоук?" И винаги съм отговарял: "Разбира се, че може, защото той е най-добрият футболист в историята. Няма да има никакви проблеми. Бих се радвал да покаже на някои хора, че може да го направи".



