Шеф на Барса: Не мислим за никаква раздяла с Меси по договор

“Истината е, че това беше една въздействаща новина, въпреки че вече сме го казали - мислим за бъдеще с Лео Меси в Барса. Да изградим друг цикъл на победи. Барса се е обновявал и винаги се връща с много по-голяма сила. Трябва да си извлечем поуки от миналото и да изградим един отбор около най-добрия играч в света. Не размишляваме върху никаква раздяла с Лео по договор. Това, което искаме, е той да остане и трябва да имаме огромно уважение към него с оптимистично бъдеще, с опитни играчи, както и млади и талантливи такива, за да изградим Барса, каквато всички искаме. Planes: "We are not contemplating a departure of Messi. We want Messi to stay." — barcacentre (@barcacentre) August 26, 2020 Лео е дал много на Барса. Това е брак, който е е дал много през годините и трябва да се борим за него, за да продължава напред. Работим вътрешно, за да убедим Лео. Разбирам, че това е новина, но трябва да изработим вътре в клуба най-доброто решение за Барса и Лео. Дали работя върху сценарий без Меси? Ние градим с тези попълнения и още някое такова, опитвайки се да заформим отбор победител, винаги с големите играчи, които са спечелили много неща. Това е нашият път. Не можем да си позволим спор между Лео и Барса. Вътрешно ме свършили много работа, за да направим Барса победител. Planes: "Messi has not told us that he's not going to show up for training." — barcacentre (@barcacentre) August 26, 2020 Разделение в ръководството за бъдещето на Меси? Няма съмнение, че всички искаме Лео в тима без никакво разделение между нас. Огромно удоволствие е да го гледаме как печели. Разбирам, че всички искаме отново да побеждаваме. Дали Меси ни е съобщавал, че няма да тренира? Не, не ни го е съобщавал и разбирам вашата тревога. Всякаква комуникация между двете страни трябва да си остане само за тях. Няма да разкриваме какво си говорим. Трябва заедно да градим и ще се отдадем на нашите усилия”, коментира Планес на пресконференция днес. Новият технически секретар на Барселона Рамон Планес говори обширно по темата с бъдещото на Лионел Меси на “ Камп Ноу ” след новината, че той иска да напусне каталунците.“Истината е, че това беше една въздействаща новина, въпреки че вече сме го казали - мислим за бъдеще с Лео Меси в Барса. Да изградим друг цикъл на победи. Барса се е обновявал и винаги се връща с много по-голяма сила. Трябва да си извлечем поуки от миналото и да изградим един отбор около най-добрия играч в света. Не размишляваме върху никаква раздяла с Лео по договор. Това, което искаме, е той да остане и трябва да имаме огромно уважение към него с оптимистично бъдеще, с опитни играчи, както и млади и талантливи такива, за да изградим Барса, каквато всички искаме.Лео е дал много на Барса. Това е брак, който е е дал много през годините и трябва да се борим за него, за да продължава напред. Работим вътрешно, за да убедим Лео. Разбирам, че това е новина, но трябва да изработим вътре в клуба най-доброто решение за Барса и Лео. Дали работя върху сценарий без Меси? Ние градим с тези попълнения и още някое такова, опитвайки се да заформим отбор победител, винаги с големите играчи, които са спечелили много неща. Това е нашият път. Не можем да си позволим спор между Лео и Барса. Вътрешно ме свършили много работа, за да направим Барса победител.Разделение в ръководството за бъдещето на Меси? Няма съмнение, че всички искаме Лео в тима без никакво разделение между нас. Огромно удоволствие е да го гледаме как печели. Разбирам, че всички искаме отново да побеждаваме. Дали Меси ни е съобщавал, че няма да тренира? Не, не ни го е съобщавал и разбирам вашата тревога. Всякаква комуникация между двете страни трябва да си остане само за тях. Няма да разкриваме какво си говорим. Трябва заедно да градим и ще се отдадем на нашите усилия”, коментира Планес на пресконференция днес.

