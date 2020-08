Интересен "зрител" се появи на мач на Серина Уилямс (видео)

Големият турнир в Ню Йорк за мъже и жени, преместен от Синсинати в Голямата ябълка тази година, се провежда без зрители, но все пак ТВ камерите уловиха интересен посетител на празните трибуни по време на мача от третия кръг между Серина Уилямс и Мария Сакари. Гъркинята елиминира знаменитата американка с 5:7, 7:6 (5), 6:1, а в един момент докато двете тенисистки играеха, по трибуните над тях притича американски енот.

All #CInCyTENNIS needed this year was a Grandstand raccoon, right?



: @ChrissyOrmond pic.twitter.com/zUVWOoFvGp