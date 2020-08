Италия Кавани категорично отказал на Ювентус заради Наполи 26 август 2020 | 14:17 - Обновена Прочетена 1151 0



Причината, посочена от футболиста, е, че според него това ще е предателство спрямо бившия му клуб Juventus made an attempt for Cavani, but the attacker didn’t want to take it into consideration due to his past in Naples, he didn’t want to betray the Napoli fans. (@DiMarzio) — Everything Napoli (@NapoliAndNaples) August 25, 2020 ГЕОРГИ РАДУНЧЕВ Уругвайският ветеран Едисон Кавани е отказал предложението да облече екипа на Ювентус , това твърди спортният журналист Джанлука Ди Марцио.Причината, посочена от футболиста, е, че според него това ще е предателство спрямо бившия му клуб Наполи . Лоялността и уважението към "небесносините", които носи в себе си, не му позволяват да играе за друг отбор в Италия, както е казвал преди. Феновете на Наполи бяха поласкани от новината, като Кавани беше залят със суперлативи във форумите и социалните мрежи относно джентълменската си постъпка. 33-годишният играч е свободен агент, след като напусна ПСЖ това лято. За седем години, прекарани при парижаните, той записа 216 мача и отбеляза 149 гола във всички турнири. В периода 2010-2013 Кавани беше част от състава на Наполи, като постигна великолепна статистика от 78 попадения в 104 мача.

