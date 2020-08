Лийдс договори Родриго Морено

Родриго напуска “прилепите” след шест сезона с клуба, където записа 189 мача и отбеляза 43 гола във всички турнири. Англия не е непознато място за него. През сезон 2010-11 той игра под наем в състава на Болтън, като записа 17 мача и отбеляза 1 гол.

Valencia CF want to thank Rodrigo Moreno for his commitment and effort over the last six seasons - in which he helped to win a Cup title. We wish him all the best in this new stage of his career at @LUFC. pic.twitter.com/1tpTEJEhRJ