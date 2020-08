НБА Грозно! Играч на Клипърс се опита умишлено да контузи Лука Дончич (видео) 26 август 2020 | 12:33 - Обновена Прочетена 1339 1



ЛА Клипърс записа разгромен успех над Далас Маверикс със 154:111, но въпреки огромната разлика в резултата, двубоят не се размина без противоречиви действия на някои от играчите. Може би най-сериозното и до голяма степен разочароващо изпълнение дойде от страна на крилото на Клипърс Маркъс Морис. 30-годишният ролеви играч в селекцията на Док Ривърс настъпи навехнатия ляв глезен на звездата на Мавс Лука Дончич, а действията му трудно могат да бъдат оневинени. An NBA basketball court is 4,700 square feet, and Marcus Morris steps directly on Luka’s publicly injured left ankle... coincidence? You tell me. pic.twitter.com/U6Mfb2fD5e — Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) August 26, 2020 Феновете в социалните мрежи веднага осъдиха поведението на Морис, но самият той опроверга твърденията, че умишлено е настъпил глезена на словенеца. “Играя с уважение към себе си и останалите. Не бих се опитал да нараня някого, това е лудост. 10 години се изправям срещу най-добрите, моралът и трудолюбието са основни неща за мен. Състезавам се и давам всичко от себе си във всеки един мач. Няма да се извинявам за тези глупости, защото знам какво давам на баскетбола ежедневно”, написа баскетболистът в “Туитър”.



Както се случи и с расистката обида на Монтрез Херъл към словенеца, НБА вероятно отново ще си затвори очите, макар че това не е първата подобна неспортсменска проява на Маркъс Морис в близо 10-годишната му кариера в Лигата. И вероятно няма да е последната. Marcus Morris is being called dirty for falling onto Luka Doni‘s ankle



Maybe it was an accident ‍



It’s not like he’s fallen like that before while trying to drive his knee into another player’s head



Marcus Morris is being called dirty for falling onto Luka Doni's ankle

Maybe it was an accident ‍

It's not like he's fallen like that before while trying to drive his knee into another player's head

Uhhhh ... oh #MFFL pic.twitter.com/JZC9WdXymS — TROY HUGHES (@TommySledge) August 26, 2020 I would say Marcus Morris didn't mean to step on Luka's but he also did this hoe shit so i don't know lol pic.twitter.com/1tSg9EswPl — Carlo Miguel (@migssup3rpan) August 26, 2020



