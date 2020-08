Янис изпревари Дейвис и Гобер и е новият "Защитник на годината" в НБА

Суперзвездата на Милуоки Янис Адетокумбо e новият носител на наградата “Защитник на годината” в НБА. 25-годишното крило на “елените”, който е MVP в НБА за миналата година и фаворит да защити приза и тази кампания, спечели статуетката за пръв път в кариерата си, наследявайки я от от вече бившия носител Руди Гобер.

Giannis Antetokounmpo is the 5th player to win both NBA MVP and NBA DPOY in a career, joining Kevin Garnett, Hakeem Olajuwon, Michael Jordan and David Robinson.



As a reminder, the Defensive Player of the Year has only been awarded since the 1982-83 season. pic.twitter.com/GYTdH9JJlG