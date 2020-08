Джамал Мъри спаси Нъгетс от елиминация в мач №5

Денвър Нъгетс надделя над Юта Джаз със 117:107 (33:32, 21:31, 28:23, 35:21) и избегна елиминацията в мач №5, за да смъкне дефицита си до 2-3 победи в четвъртфиналната серия. Гардът Джамал Мъри направи поредното си феноменално представяне и завърши с 42 точки за победата на Нъгетс, само два дни след като реализира 50 в мач №4.

