Тенис Серина Уилямс със сензационна загуба в Ню Йорк 26 август 2020 | 10:29 Прочетена 825 0



копирано





38-годишната американка, която през следващата седмица ще започне офанзивата си към 24-а титла от турнири за Големия шлем, поведе с 5:2 в първия сет, но гъркинята успя да стигне до изравняване. Уилямс обаче спечели следващия си сервис гейм за 6:5 и в 12-ия записа пробив, за да поведе в резултата.



Вторият сет започна с пробив за Сакари и 3:1, но Уилямс спечели два поредни сервис гейма на гъркинята, поведе с 5:3, като получи шанс да подава за мача. Поставената под номер 13 в схемата Сакари обаче върна моментално пробива и изпрати сета в тайбрек. В него американката отново имаше ранна преднина от 4:1 точки, но минипробиви в осмото и 12-ото разиграване спечелиха частта със 7:5 за Сакари и тя изравни мача.



Гъркинята, която е 21-а в света преди Откритото първенство на САЩ, поведе с категоричното 5:0 в последния сет и завърши изненадващата си победа с мощен форхенд от осмия мачбол.

When you get invited to your 12381 zoom call #CInCyTENNIS pic.twitter.com/4aG9TwpICT — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 26, 2020 “Още не мога да осъзная какво направих. Мечтата ми се сбъдна. За мен Серина винаги е била модел за подражание, защото е постигнала всичко в спорта, в който се състезавам и аз. Много съм доволна от резултата. Не знам дали нейните успехи могат да бъдат повторени някога", каза гъркинята относно мача, който бе отлаган заради дъжд.



Следващата съперничка на Сакари е британката Йохана Конта, която победи рускинята Вера Звонарьова с 6:4, 6:2.



Бившата номер 1 в света Наоми Осака (Япония) показа форма с победа с 6:3, 6:1 над украинката Даяна Ястремска. В следващия кръг тя ще срещне Анет Контавейт от Естония, която надделя над чехкинята Мари Боузкова с 6:3, 6:3.



Осака записа осем аса срещу нито един за Ястремска и се справи само за час срещу украинката.



"Подаването е много важна част от моята игра и е хубаво, че то заработи. Процентът на спечелени топки обаче все още не е стигнал до нужната граница, но се надявам да се подобри с течение на времето", каза японката след мача си от втория кръг.



Следващата й съперничка Контавейт също е в силна серия, след като игра финал в Палермо по-рано през месеца.



Друга бившата лидерка в световната ранглиста Виктория Азаренка от Беларус подобри баланса си срещу французойката Ализе Корне до 7-0, след като спечели с 6:4, 7:5 мача в Ню Йорк. Там тя ще срещне тунизийката Онс Жабюр, която надви представителката на домакините Кристина Макхейл с 6:3, 6:0. Hands @vika7 survives a 6-4, 7-5 test from Cornet to reach her first QF since Rome 2019.

#CInCyTENNIS pic.twitter.com/U0rNZNEvnE — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 25, 2020 Поставената под номер 3 Серина Уилямс изненадващо отпадна от турнира по тенис на твърди кортове "Western & Southern Open" в Ню Йорк, след като загуби преднина от един сет срещу Мария Сакари и отстъпи със 7:5, 6:7(5), 1:6 в мач от третия кръг.38-годишната американка, която през следващата седмица ще започне офанзивата си към 24-а титла от турнири за Големия шлем, поведе с 5:2 в първия сет, но гъркинята успя да стигне до изравняване. Уилямс обаче спечели следващия си сервис гейм за 6:5 и в 12-ия записа пробив, за да поведе в резултата.Вторият сет започна с пробив за Сакари и 3:1, но Уилямс спечели два поредни сервис гейма на гъркинята, поведе с 5:3, като получи шанс да подава за мача. Поставената под номер 13 в схемата Сакари обаче върна моментално пробива и изпрати сета в тайбрек. В него американката отново имаше ранна преднина от 4:1 точки, но минипробиви в осмото и 12-ото разиграване спечелиха частта със 7:5 за Сакари и тя изравни мача.Гъркинята, която е 21-а в света преди Откритото първенство на САЩ, поведе с категоричното 5:0 в последния сет и завърши изненадващата си победа с мощен форхенд от осмия мачбол.“Още не мога да осъзная какво направих. Мечтата ми се сбъдна. За мен Серина винаги е била модел за подражание, защото е постигнала всичко в спорта, в който се състезавам и аз. Много съм доволна от резултата. Не знам дали нейните успехи могат да бъдат повторени някога", каза гъркинята относно мача, който бе отлаган заради дъжд.Следващата съперничка на Сакари е британката Йохана Конта, която победи рускинята Вера Звонарьова с 6:4, 6:2.Бившата номер 1 в света Наоми Осака (Япония) показа форма с победа с 6:3, 6:1 над украинката Даяна Ястремска. В следващия кръг тя ще срещне Анет Контавейт от Естония, която надделя над чехкинята Мари Боузкова с 6:3, 6:3.Осака записа осем аса срещу нито един за Ястремска и се справи само за час срещу украинката."Подаването е много важна част от моята игра и е хубаво, че то заработи. Процентът на спечелени топки обаче все още не е стигнал до нужната граница, но се надявам да се подобри с течение на времето", каза японката след мача си от втория кръг.Следващата й съперничка Контавейт също е в силна серия, след като игра финал в Палермо по-рано през месеца. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 825 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1