Пол Джордж се отпуши, а ЛА Клипърс размаза Дончич и Далас

Лос Анджелис Клипърс разгроми Далас със 154:111 (41:22, 35:30, 35:34, 43:25) и поведе с 3:2 победи в плейофната серия от първия кръг в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация. Убедителният успех донесе и три клубни рекорда в плейофната история на отбора от Ел Ей - за най-много точки (154), най-много тройки (22) и най-добра успеваемост при стрелбата от полето (63%).

Eyes set on Thursday. pic.twitter.com/X0BNvyvz6s

Далас, който в четвъртия мач от серията навакса изоставане от 21 точки и стигна до победа в продължението с тройка със сирената на Лука Дончич, този път нямаше отговор. Клипърс водеха със 76:52 на почивката, а през второто полувреме авансът на тима достигна 45 точки. Мавс отново не можеха да разполагат с втория си най-добър реализатор Кристапс Порзингис, който все още не се е възстановил от проблеми в десния крак.

Пол Джордж най-сетне се отпуши и реализира 35 точки за само 25 минути на паркета. Кауай Ленърд добави 32 пункта, 7 борби и 4 асистенции. Монтрез Херъл пък се отличи с 19 точки и 11 борби.

Marcus Morris trying to step on Luka’s injured ankle ? pic.twitter.com/Tjfj9prRMz