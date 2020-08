Ивелин Попов получи травма при дебюта си за Сочи

View this post on Instagram

Завтра буду знать о травме, но хочу сказать, чтобы не было в моей жизни - руки никогда не опускаю и не буду опускать #ИвелинПопов #фкСочи

Ивелин Попов | Ivelin Popov (@ivelin_popov_official) on Aug 25, 2020