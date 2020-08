20 000 ще могат да гледат Байерн - Севиля

Всички двубои в евротурнирите след рестарта на сезона това лято се играха при закрити врата заради мерките срещу разпространението на коронавируса.

След анализ на ситуацията в момента Изпълкомът на УЕФА прецени да отвори 30 процента от 67-хилядния капацитет на "Пушкаш Арена" за срещата между победителя в Шампионска лига Байерн и носителя на трофея в Лига Европа Севиля.



От УЕФА уточниха, че всички останали мачове под егидата на централата, включително предстоящите срещи в Лигата на нациите и квалификациите в евротурнирите, ще продължат да се играят без публика до второ нареждане.



Двубоят в Будапеща за Суперкупата е тест, който ще покаже дали ситуацията с коронавируса е овладяна и дали ще започне поетапно допускане на фенове и за останалите мачове.



Все още не е ясно дали на стадиона в унгарската столица ще бъдат допускани само местни запалянковци, или ще бъде разрешен достъп и на пътуващи привърженици от други страни.



"Беше важно да покажем, че футболът може да продължи и в трудни времена, но без фенове играта губи от чара си. Надяваме се, че срещата за Суперкупата в Будапеща ще бъде началото на завръщането на запалянковците по трибуните за европейските мачове", коментира президентът на УЕФА Александър Чеферин.

The 2020 UEFA Super Cup will be played in Budapest in front of spectators - up to 30% of the capacity of the stadium.



The decision was approved by the #UEFAExCo today.



Full announcement: