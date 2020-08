Ето кога Джокович може да изпрати в историята важен рекорд на Федерер

Световният №1 Новак Джокович си гарантира второто място в историята в класацията за най-много седмици на първото място в ранглистата на ATP. Информацията е на ATP Media Info, откъдето посочват, че на 21 септември 33-годишният сърбин ще изпревари американската легенда Пийт Сампрас по този показател. На тази дата Джокович ще има зад гърба си 287 седмици като лидер в световната ранглиста и ще бъде с една повече от Сладкия Пийт.

With Dominic Thiem's loss at #CInCyTENNIS on Monday, @DjokerNole is assured of passing Pete Sampras on 21 September for 2nd-most weeks at No. 1 in FedEx ATP Rankings history (287).



Djokovic could tie @RogerFederer's record 310 weeks on 1 March 2021 and pass RF on 8 March 2021.