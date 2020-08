НБА Шакил О'Нийл: Гарантирам, че утре Пол Джордж ще вкара 27 точки 25 август 2020 | 13:20 Прочетена 325 0



“Гарантирам ви, че Плейоф Пи ще вкара 27 точки утре. Гарантирам”, заяви бившият център в предаването Inside the NBA. .@SHAQ has a guarantee of his own regarding Playoff P pic.twitter.com/gegZX7NENf — NBA on TNT (@NBAonTNT) August 25, 2020 Джордж записа антирекорд, след като стана първият играч в историята на НБА от 1960 година насам, който регистрира под 25% успеваемост при стрелбата си от игра в три поредни мача от плейофите при повече от 10 опита. Статистиката за стрелбата от игра на бившата звезда на Индиана Пейсърс и Оклахома Сити Тъндър в последните три мача на Клипърс срещу Далас е: 4/17, 3/16 и 3/14. Легендата Шакил О’Нийл е убеден, че втората най-голяма звезда на Лос Анджелис Клипърс Пол Джордж най-сетне ще покаже на какво е способен в петия мач от плейофната серия с Далас Маверикс. Резултатът в серията е 2:2 победи, а Джордж се представя доста под очакванията в серията, като в мач №4 отбеляза едва 9 точки, а в предишните два съответно 14 и 11, при доста слаба ефективност. Единствено в първия мач Джордж бе на висота с 27 точки.Джордж записа антирекорд, след като стана първият играч в историята на НБА от 1960 година насам, който регистрира под 25% успеваемост при стрелбата си от игра в три поредни мача от плейофите при повече от 10 опита. Статистиката за стрелбата от игра на бившата звезда на Индиана Пейсърс и Оклахома Сити Тъндър в последните три мача на Клипърс срещу Далас е: 4/17, 3/16 и 3/14. 0



