НБА ЛеБрон и Лейкърс минаха през Портланд като валяк в Деня на Коби (видео) 25 август 2020 | 10:46



копирано

Лос Анджелис Лейкърс спечели със 135:115 срещу Портланд Трейлблейзърс в четвъртия мач от серията между двата тима от първия кръг на плейофите в Западната конференция, с което отборът на ЛеБрон Джеймс поведе с 3:1 победи. Това се случи в “Деня на Коби” - 24/8, които са двата използвани номера от Брайънт в 20-годишната му кариера в Националната баскетболна лига на САЩ и Канада (НБА). @KingJames' EFFICIENT night (30 PTS, 10 AST, 10-12 FGM) pushes the @Lakers ahead 3-1 vs. POR! #NBAPlayoffs



Game 5 Wed. (8/26) at 9 PM ET on TNT pic.twitter.com/k9hVx8UAIo — NBA (@NBA) August 25, 2020 ЛеБрон Джеймс завърши с 30 точки и 10 асистенции за 28 минути, преди да седне за постоянно на пейката в края на третата четвъртина. В този момент Лейкърс водеха с 38 точки разлика и един от главните фаворити в Западната конференция записа трета поредна победа срещу Блейзърс. Деймиън Лилард пък вкара само 11 точки за Блейзърс и напусна мача в третата четвъртина с контузия в дясното коляно. Трябва да се отбележи, че ЛеБрон стана първият играч на Лейкърс след Коби Брайънт с поне 30 точки и 10 асистенции в мач от плейофите. Покойният Брайънт постига това на 25 май 2010.



LeBron James becomes the first @Lakers player with 30+ points and 10+ assists in an NBA Playoffs game since Kobe Bryant (May 25, 2010). pic.twitter.com/TjAeQ6Ub5T — NBA.com/Stats (@nbastats) August 25, 2020 Втората голяма звезда на “Езерняците” - тежкото крило/център Антъни Дейвис, пък записа само 18 минути днес и напусна игрището в третата четвърт заради спазми в гърба. Дейвис завърши мача с 18 точки.



Калифорнийци контролираха мача от самото начало, като в един момент имаха аванс от 24:8, а Портланд в нито един момент в срещата нямаше преднина в резултата.



