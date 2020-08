Тенис Джокович превъзмогна болката в Ню Йорк, Тийм и Зверев са аут 25 август 2020 | 09:15 - Обновена Прочетена 301 0



копирано





"Състоянието ми се подобрява. Не колкото ми се иска, но определено нещата вървят в добра посока. Надявам се да не се влоши след днешния мач. С физиотерапевта ми ще направим всичко възможно и ще видим какво ще ни донесе утрешният ден“, каза поставеният под номер 1 Джокович, който ще играе срещу Тенис Сандгрен в следващата фаза.



Филип Краинович пък поднесе втората изненада за деня в Ню Йорк, след като победи Доминик Тийм с 6:2, 6:1. В следващия си мач на турнира той ще срещне унгареца Мартон Фучович, елиминирал по-рано Григор Димитров в трисетова битка.

Filippin the Script



Filip Krajinovic dismantles No. 2 seed Thiem 6-2, 6-1 in just over an hour.#CInCyTENNIS pic.twitter.com/CRS7uqcSwR — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 25, 2020 “Мисля, че започнах много добре днес. Бях агресивен и наистина съм радостен, че съм в третия кръг. Не мисля, че Тийм игра добър тенис днес, но сграбчих шанса си и смятам, че заслужавах да спечеля“, каза Краинович,



Анди Мъри спечели най-голямата победа след завръщането си на корта. След страхотна битка и обрати британецът отстрани поставения под №5 Александър Зверев с 6:3, 3:6, 7:5 във втория кръг. And this isn’t even the bionic part of @andy_murray! #CInCyTENNIS | : @TennisTV pic.twitter.com/LZCg9Vgftd — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 24, 2020 Сърбинът Новак Джокович преодоля втория кръг на Western & Southern Open след 7:6(2), 6:4 срещу литовеца Рикардас Беранкис, въпреки че изпитваше дискомфорт в рамото. Именно заради това той бе принуден да се откаже от мач на двойки по-рано през деня."Състоянието ми се подобрява. Не колкото ми се иска, но определено нещата вървят в добра посока. Надявам се да не се влоши след днешния мач. С физиотерапевта ми ще направим всичко възможно и ще видим какво ще ни донесе утрешният ден“, каза поставеният под номер 1 Джокович, който ще играе срещу Тенис Сандгрен в следващата фаза.Филип Краинович пък поднесе втората изненада за деня в Ню Йорк, след като победи Доминик Тийм с 6:2, 6:1. В следващия си мач на турнира той ще срещне унгареца Мартон Фучович, елиминирал по-рано Григор Димитров в трисетова битка.“Мисля, че започнах много добре днес. Бях агресивен и наистина съм радостен, че съм в третия кръг. Не мисля, че Тийм игра добър тенис днес, но сграбчих шанса си и смятам, че заслужавах да спечеля“, каза Краинович, 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 301

1