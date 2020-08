ЦСКА 1948 0:1 Арда (Кърджали), наградиха "червените" преди мача

ЦСКА 1948 и Арда (Кърджали) играят при 0:1 в последния мач от кръга в efbet Лига. Спас Делев откри резултата в 14-ата минута. И двата отбора търсят първа победа през сезона, след като до момента записаха по две равенства. Атаката на "червените" се води от неостаряващият Мартин Камбуров , който продължава да преследва рекорда на легендата Петър Жеков за най-много голове в българския футболен елит.

Преди началото на мача "червените" получиха медалите и купата за шампион на Втора лига. Това стана на фона на We Are The Champions на Queen.Спас Делев (14)Наумов, Савов, Василев, Пиргов, Атанасов, Юсеин, Шопов, Г. Иванов, Д. Александров, Младенов, Камбуров.Симеонов, Стоев, Ганев, Делев, Ковачев, Коконов, Руменов, Лозев, Леони, Мартинов, Крумов.